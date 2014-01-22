"دافوس" يناقش 31 خطراً تتهدد العالم

استعرض التقرير الصادر عن المنتدى الاقصادي العالمي، (دافوس)، 31 خطراً مصنفة في مجالات الاقتصاد والمجتمع والبيئة والتكنولوجيا، يشكل كل منها خطراً هيكلياً يهدد النظام العالمي على مدار السنوات العشر المقبلة.

ويناقش المنتتدى الفجوة الحادة بين الأثرياء والفقراء التي تعد أحد أبرز المخاطر التي تواجه العالم، والتي قد تسبب ضرراً واسعاً، بحسب التقرير الذي اعتبر أن الدول العربية ليست بمنأى عن هذه الفجوة في الدخل التي كانت أحد مسببات ما سمي بالربيع العربي.

وأورد التقرير تقلبات الطقس الحادة والتغيرات المناخية على أنها من المخاطر التي شهدت منطقة الشرق الأوسط مثالاً واضحاً عليها تجسد بإعصار اليكسا والأمطار الغزيرة أخيراً في الخليج، إلى جانب أزمات المياه التي تعاني منها معظم دول المنطقة.

من جهتها، أوضحت كبيرة الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، جنفر بنلانكي، في مقابلة مع قناة "العربية" أن المخاطر البيئية وأزمات المياه من الشؤون التي تحظى باهتمام كبير من زعماء دول العالم العربي.

وأوضحت أن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية منتشرة في الدول العربية، خاصة الفجوة في الدخل الناجمة عن البطالة بشكل جعلها أهم أسباب ثورات الربيع العربي.

وقالت إن كثيراً من الشباب العربي الذين يحاولون الالتحاق بسوق العمل لا يجدون وظائف مناسبة، ومن هنا ندرك أن المخاطر التي يناقشها المنتدى تتجسد في المنقطة بشكل واضح.

من جانبه، حذر مدير قسم المخاطر في شركة "زوريخ للتأمين"، اكسل ليمان، من الاعتماد المتزايد على التكنولويجا والأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهو ما اعتبره تقرير المنتدى الاقتصادي أبرز أهم المخاطر الحديثة المتجسدة في اختراقات أمن المعلومات عبر "الهاكرز" وظاهرة جديدة تدعى "سايبر جدن" .

وقال ليمان إن ظاهرة "سايبر جدن" التي تعبر عن مخاوف حدوث اختراق كامل لنظام الإنترنت، وتراجع مدى الثقة فيه، قد تحدث في أي وقت اليوم أو بعد سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، وعندها لا يمكن تصور حجم المخاطر الناشئة عنها.

وحذر المنتدى من الاضطرابات في الأسواق المالية الناشئة، مشيراً إلى مخاطر تعاني منها الدول العربية أكثر من غيرها تتصل بضغوط اقتصادية وسياسية واجتماعية، ناجمة أساساً عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.