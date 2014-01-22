سابك تنافس عبر استثمارات بسوق الغاز الصخري الأميركي

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، محمد الماضي، عن محادثات تجريها الشركة مع عدة شركات أميركية للاستثمار في الغاز الصخري بالولايات المتحدة.

وتوقع الماضي في تصريحات لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" دخول سابك لسوق الغاز الصخري الأميركي، هذا العام بما يجعل لأنشطة الشركة طابعاً عالمياً.

وأكد أن المحادثات التي تجري مع بعض الشركات الكبيرة ستفضي الى نتيجة خلال أي وقت من 2014، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي استثمار لن يكون ضخما في البداية وأن الشركة ليس لديها احتياجات تمويل عاجلة وتستبعد أن تلجأ إلى سوق السندات.

وقال الماضي: "آمل أن تزيد أرباحنا العام المقبل. لن تكون هناك أي استثمارات ضخمة لعامين أو ثلاثة أعوام مقبلة. ستأتي معظم استثمارات الغاز الصخري في 2017".

وفي العام الماضي أعلنت "سابك"، وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، عزمها بناء وحدة تكسير جديدة للغاز الصخري في الولايات المتحدة.