العبَار: مبيعات إعمار في مصر سجلت مليار دولار بـ2013

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أن مبيعات الشركة في مصر العام الماضي سجلت نحو مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف العبار أن المبيعات القوية للشركة تمنحها دفعة قوية في السوق المصرية.

وحول التوسعات المستقبلية للشركة قال العبار إن إعمار لديها مشاريع ضخمة وفرص توسعية في عدد من الدول، إلا أنه أكد أن حجم المشاريع الموقعة مؤخراً في دبي سيكون لها نصيب الأسد في مشاريع الشركة.

وأوضح العبَار "أن قطاع الضيافة قوي، وكل المشاريع التي نطرحها تلقى قبولاً ومبيعاتنا قوية".

ولفت العبار إلى أنه ينظر إلى السوق المصرية باعتبارها سوقاً استراتيجية، وقال "قيمة الاستثمار في مصر في تحسن وحتى أثناء الفترة السابقة واصلنا البناء، وقد تحدثنا مع الحكومة المصرية لتوسعة مشاريعنا، ومتفائل بمصر بعد أن مرت ظروف صعبة".

وأكد العبار أن فوز إمارة دبي بمعرض إكسبو 2020، عزز القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع العقارات.