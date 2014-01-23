العساف: شركات مساهمة تعد للطرح في السوق السعودية

توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف، في مقابلة مع قناة "العربية"، مواصلة الاقتصاد السعودي مسيرة النمو خلال العام الجاري، وأن تقترب مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 60% في 2014.

وقال العساف في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد حالياً في مدينة دافوس السويسرية: "هناك تفاؤل كبير رغم بعض العقبات والاقتصاد الأميركي يتحسن واقتصاد أوروبا بدأ يتحرك والياباني أيضاً واللصيني، ونحن نشارك المحللين هذا التفاؤل".

وأشار العساف إلى أن الأداء الاقتصادي خلال 2014 سينمو بشكل صحي وأفضل من العام الماضي، خاصة في القطاع الخاص أو الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي، بما في ذلك القطاعان الحكومي والخاص.

وحول الاستثمارات الحكومية خلال 2014 قال العساف: "بشكل عام نعطي أولوية لتنفيذ البرنامج الحكومي في البنية التحتية، ولدينا أدوات أخرى للاستثمار المحلي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر في عدد من الشركات، ولكن كثيراً منها هي شركات مساهمة تعد للطرح في السوق السعودية، ومستعدون للطرح في حال جهوزها".

وأكد العساف أن اهتمام الحكومة فيما يتعلق بالاستثمارات منصب بالأساس على السوق المحلية، حيث يساهم صندوق الاستثمارات العامة في عدد كبير من الشركات الكبيرة والبنوك المحلية.