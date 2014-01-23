بدر السعد: جرعة التفاؤل بأسواق المال زائدة عن الحد

حذر العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية، بدر السعد، من الإفراط في التفاؤل حيال نمو أسوق المال والعقار عالمياً، مؤكداً "صعوبة استمرار هذا الصعود نظراً لأن مقوماته الحالية يصعب تكرارها".

وأبدى السعد قلقه حيال "توافر سيولة كبيرة في معظم الاسواق في أميركا وأوروبا واليابان وبعض الدول النامية ساعدت على أن قيم الأصول ترتفع بطريقة غير عادية.. ودفعت بنمو سوق الأسهم الياباني للعام الماضي، الى أكثر من 50% والأميركي بنحو 27%" الى جانب نمو الاسواق الاوروبية.

وأعرب عن اعتقاده بأن جرعة التفاؤل زائدة عن الحد المفترض، مشككاً بإمكانية تكرار المقومات الحالية التي دفعت الى ارتفاعات الاصول، وأبرزها أسعار الفائدة المتدنية أو الصفرية في بعض الدول، التي دفعت الناس الى "شراء الأصول سواء الأسهم او العقار ومعظم هذه الأصول ارتفعت قيمها بطريقة غير عادية لا تعكس برأيي الشخصي النمو الاقتصادي الموجود في العالم".

وشكك السعد بالتفاؤل حول نمو سوق الأسهم الأميركية، بالقول إن قيمته الرأسمالية الحالية تبلغ 14 تريليون دولار، وحقق نمواً بنسبة 27% للعام الماضي وليتمكن من النمو بمقدار 10% يجب أن ينمو بنحو 1.4 تيريليون دولار و"استمراريته بهذه القوة صعبة"، مؤكداً أنه يشعر بالخوف كلما حصل تفاؤل مفرط تجاه أداء الاسواق العالمية للعام الحالي.

وكشف السعد أن هيئة الاستثمار الكويتية ستتحول الى زيادة استثماراتها في قطاعات البنية التحتية، التي توفر تدفقات نقدية بشكل أساسي في الدول المتطورة مثل بريطانيا ودول أوروبا وأميركا، الى جانب بعض الاستثمارات العقارية عالمياً، مستبعداً زيادة استثمارات الهيئة في الأسهم.

وبسؤاله عن السوق الكويتية قال السعد إن المحفظة الوطنية موجودة وستستمر بالاستثمار في بورصة الكويت.