"الغرير الإماراتية" تتجه للاستثمار بفنادق الـ4 نجوم

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الغرير، ماجد الغرير، عن خطط للمجموعة للتوسع باستثماراتها في بناء مراكز التسوق الشاملة المتضمنة لخدمات السكن، والمكاتب والترفيه، مثل تطوير الفنادق من فئة 4 و3 نجوم مواكبة لخطط حكومة دبي الداعمة لتطوير هذا النوع من الفنادق.

وقال الغرير في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، إن زيادة عدد المطارات وشركات الطيران في دولة الإمارات الى جانب فوز دبي بتنظيم إكسبو 2020 كلها عوامل ستجعل قطاع التجزئة في صدارة القطاعات التي ستشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن قطاع التجزئة يساهم بنحو 30% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارات، ولذا أصبح كثير من القوانين تشجع المؤسسات والماركات التجارية العالمية على دخول سوق دبي والانطلاق منها الى منطقة الشرق الاوسط.

وأفاد بأن التركيز على تقديم خدمات الترفيه، داخل المولات سيشكل الوجهة المستقبلية للاستثمارات في قطاع التجزئة، لأن الشركات وجدت أن المتسوقين الذين يقضون أوقاتاً طويلة داخل المولات، يزيدون من الطلب على تنوع خدمات الترفيه وبناء مدن الالعاب الكبرى.