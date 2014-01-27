ملص: "مول مصر" التابع للفطيم سيفتتح أوائل 2016

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية إياد ملص في مقابلة مع العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه على الرغم من الأحداث في مصر فإن الشركة مستمرة بالاستثمار هناك كونها تتوجه إلى المستهلك المصري.

وقال ملص إن المجموعة ستواصل التوسع في السوق المصرية لأنها تعتمد على المستهلكين المحليين، وليس كما في دبي، حيث الاعتماد بشكل أكبر على قطاع السياحة والسياح.

ولفت ملص إلى أن الشركة تقوم بتوسيع مول المعادل سيتي سنتر بإجمالي استثمارات تقدر بـ3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تجاري جديد في منطقة ألماظة بقيمة 3.2 مليار جنيه.

ولفت ملص إلى أن المجموعة قامت بزيادة عدد محال كارفور إلى 15 محلاً، مشيراً إلى أن "مول مصر" التابع للفطيم سيفتتح أوائل 2016.

وقال ملص "نحن نعتبر أن السوق المصرية واعدة، وأن المستهلك المصري موجود، ولا نعتمد على السياحة وننشئ المراكز التجارية للمستهلك المصري".