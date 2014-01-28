محافظ المركزي البحريني: لا تسرع بمعالجة الدعم

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عدم تسرع بلاده في معالجة الدعم الموجه للمواطنين ضمن الميزانية العامة.

وقال المعراج في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، إن لدى البحرين أولوية معالجة العجز المالي لميزانيتها، لتكون أكثر مرونة للتغيرات التي تحدث.

وذكر أن دخل النفط يخضع لتقلبات الأسعار يشكل 70% من ميزانية البحرين.

وأكد أن المواطن لن يتأثر بهذه التوجهات، لأنها ستكون بعد دراسات، وضمن برنامج زمني يستمر لعدة سنوات لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه بالدرجة الأساسية.

وأشار إلى جوانب أخرى، لأوجه معالجة الإنفاق داخل الميزانية منها تحسين الإنتاجية وتحسين الصرف على كثير من الأمور غير المتصلة بالدعم.

