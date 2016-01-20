المناخ والاقتصاد أبرز ملفات "دافوس"

تتصدر ملفات الهجرة والإرهاب والاقتصاد والتغير المناخي، نقاشات القادة الاقتصاديين في منتدى دافوس، ابتداء من اليوم الأربعاء.

ومثل كل سنة تستقبل القرية السويسرية، 2500 من قادة الدول ورؤساء الشركات والمنظمات غير الحكومية والفنانين، للتباحث والتفاوض وعقد الصفقات أو إحراز تقدم دبلوماسي حول ملف عالق، والتشاور بشأن "حالة العالم"، وفق مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شوا، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وسيكون الاقتصاد محور آخر للنقاشات بين حكام المصارف المركزية ورؤساء كبرى الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية العالمية. والموضوع الطاغي هذه السنة هو "الثورة الصناعية الرابعة"، المتمثلة في الدمج بين مختلف التطورات الحديثة والتقدم في مجال علم الروبوتات، و"إنترنت الأشياء" و"المعلومات الكبيرة".