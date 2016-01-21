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"أجيليتي" تعزز استثماراتها في الخليج وإفريقيا

المصدر: العربية.نت
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قال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي" أن تواجد الشركة في أكثر من 100 دولة مستفيدة من تراجع أسعار النفط يعتبر عامل إيجابي للنمو. في حين أن الانخفاض في أسعار النفط على الصعيد المحلي تتخلله تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية، وهو ما يعد فرصة جيدة للمنطقة لاتخاذ خطوات جريئة برفع الدعم عن النفط والاستفادة من الانخفاضات الموجودة.

وأضاف أن الشركة حصلت على قرض خلال العام الماضي بهدف توفير موارد مالية لاستعمالات عامة للشركة وتنفيذ عدة مشاريع قادمة، من ضمنها مشروعها الضخم في أبوظبي. أما بالنسبة للشركة فإن موارد الشركة المالية فهي متنوعة ولا تتأثر بتقلب أسعار العملات وصرف الدولار.

وأشار إلى أن استثمار الشركة في أبوظبي يرتكز على مشروع تسوق في جزيرة الريم أبوظبي بمليار دولار، وتم تنفيذ المشروع خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف "أن الإصلاحات الاقتصادية في الخليج سيكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد، وأن أغلبية المشاريع النفطية لن تتوقف في الوقت الحالي، أن الوقت الحالي يشكل فرصة مثالية لدول الخليج بأن تعالج مسألة الدعم وقضايا أخرى لم تتمكن من التطرق لها في وقت سابق.

وأضاف أن أجيليتي تمتلك عدة مشاريع في السوق الأفريقي في مجال إدارة المطارات العامة في ساحل العاج ومشاريع لوجيستية في تطوير مشاريع تخزينية التي تحتمل السوق اللوجيستي.

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