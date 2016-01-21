خوري: الخليج أفضل منطقة في تقديم الفرص للمقاولات

قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين CCC سامر خوري إنه مع تأثر أسواق المنطقة بتراجع أسعار النفط بدأت المشاريع الترفيهية توضع جانباً مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية، متفائلا بعودة الأسعار للارتفاع وتخطي هذه الدورة مع نهاية العام كأبعد تقدير.

واعتبر خوري في حديث إلى قناة "العربية" على هامش فعاليات منتدى "دافوس" أن الخليج يبقى أفضل منطقة في تقديم الفرص لشركات المقاولات تحديدا السعودية والكويت، موضحاً أن تركيز الشركة منصب حالياً على قطاع النفط فيما هناك توجه في العام الحالي نحو إفريقيا مع اكتشاف مزيد من الثروات النفطية هناك.

