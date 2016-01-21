داماك: لا يزال هناك نقص بمعروض العقارات السكنية في دبي

قال رئيس مجلس إدارة داماك القابضة حسين سجواني، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن المعروض من العقارات السكنية في دبي لا يزال يشهد نقصا عن الطلب.

وأضاف سجواني "خلال السنوات الثلاث الماضية كان المعروض السكني بحدود 8 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف أن الطلب تراجع مؤخرا بسبب الخوف من الأوضاع الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن عامي 2013، و2014 شهد قيام 20 أو 30%، من المضاربين بشراء وحدات عقارية، واليوم لم يعودا قادرين على الدفع.

وأكد سجواني أن المعرض من الوحدات العقارية في دبي لا يتعدى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وسيتراجع هذا المعروض بعد عامين.

وحول التمويل أو السيولة في السوق العقارية قال سجواني "لا أعتقد أن السوق تشهد تراجعا في السيولة، وصحيح أن البنوك لا تمنح قروضا بسهولة في 2015، إلا أن أكثر من 85%، من مبيعات داماك كانت "كاش" ولا توجد أية مشكلة، ولدينا "كاش" قوي بنحو 10 مليارات درهم".