رئيس الاتصالات السعودية: قد نكتفي بشراء 50% في "فيفا"

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية خالد البياري في لقاء مع "العربية" على هامش منتدى دافوس إن الشركة ستواصل محاولة الاستحواذ على "فيفا" إذا لم يتقدم العدد الكافي من مساهمي "فيفا"، مشيرا إلى أن السعر المعروض جيد، مضيفاً "قد نكتفي إذا حصلنا على 50% في "فيفا".

وأشار إلى أن شركات الاتصالات تلعب دورا مهما في الثورة الصناعية الرابعة عبر توفير البنية التحتية.

وحول نتائج الشركة في الربع الأخير من 2015، قال الرئيس التنفيذي لـSTC: "بنود غير متكررة أثرت على نتائج الربع الأخير 2015، العائدات والـ EBIDTA ارتفعت 11% في الربع الأخير، وخلال 2015 صرفنا 400 مليون ريال على الراتبين الإضافيين.

ولفت البياري إلى أن الشركة أنفقت نحو 400 مليون ريال على التقاعد المبكر لـ 600 موظف، بالإضافة إلى أن تكلفة تغير صرف العملة خاصة التركية بلغت 800 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لـSTC " تم استبعاد أصول في 2015 بنحو 400 مليون ريال، وسياسة التوزيعات وضعت بالتماشي مع الإجراءات المعمول بها عالميا، وليس بطلب من الحكومة".