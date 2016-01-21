طيران الجزيرة: نتوقع توزيع 50% من الأرباح للمساهمين

توقع رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن تسجل أرباح الشركة التي سيتم الإعلان عنها في الأول من فبراير نموا جيدا في 2015.

وأشار بودي إلى أن الشركة استفادت من تراجع أسعار النفط الذي ساهم في تعزيز هوامش الربحية.

وأضاف رئيس طيران الجزيرة أن طيران الجزيرة قام بتخفيض أسعار التذاكر على العملاء بعد أن تراجعت التكاليف جراء انخفاض النفط.

وقال بودي إنه لا توجد أية ديون لدى الشركة، وأن قيمة النقد المتوفر لدى الشركة 100 مليون دولار.

ولفت إلى أنه شركة طيران الجزيرة لم تواجه أي تراجع بحركة الركاب بسبب تراجع النفط.

وتوقع بودي إعادة 50% من الأرباح النقدية الى المساهمين، مشيرا إلى وجود مساعي للاستحواذ على حصة في الخطوط الجوية الكويتية.