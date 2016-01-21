منتدى دافوس الاقتصادي 2016 بالأرقام آخر تحديث: الخميس 10 ربيع الثاني 1437 هـ - 21 يناير 2016 KSA 18:10 - GMT 15:10 تارخ النشر: الخميس 10 ربيع الثاني 1437 هـ - 21 يناير 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك منتدى دافوس الاقتصادي 2016 بالأرقام PDF اطبع حجم الخط . إقرأ أيضاً 7 ملايين شخص يفقدون وظائفهم لصالح الروبوت بـ2020 07:26 GMT إقرأ أيضاً رئيس الاتصالات السعودية: قد نكتفي بشراء 50% في "فيفا" 07:26 GMT