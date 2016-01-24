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العربية أسواق دافوس 2016

شركة طموح: الإصلاحات الهيكلية ضرورة لمواجهة هبوط النفط

المصدر: العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة طموح، باسم عوض الله على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن موضوع البطالة استحوذ على جزء كبير من المنتدى، لاسيما فيما يتعلق باللاجئين السوريين.

وعلى صعيد آخر، تحدث باسم عوض الله عن ضرورة اتخاذ جميع الدول الخليجية لإصلاحات هيكلية لاقتصاداتها من أجل مجابهة تحديات انخفاض النفط.

وأضاف رئيس شركة طوح أن الإصلاحات الخليجية ضرورية للحد من تفاقم العجوزات المالية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في تنمية القطاعات.

وقال إن "إيجاد فرص عمل للشباب من أكبر التحديات في الخليج".

ولفت عوض الله إلى أن السعودية والإمارات وعمان اكتسبت مصداقية بتبنيها إصلاحات اقتصادية.

كلمات دالّة

#دول الخليج, #السعودية, #الإمارات, #سلطنة عمان, #سعر النفط, #تراجع النفط
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