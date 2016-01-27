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العربية أسواق دافوس 2016

جنرال إلكتريك: 60% نمو الطاقة بالسعودية لـ7 سنوات

المصدر: العربية.نت
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قال ستيف بولز، رئيس وحدة جنرال إلكتريك للطاقة، إن السعودية تحتاج إلى زيادة الطاقة بمعدل 60% للسنوات السبع المقبلة.

وأضاف بولز في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، أن معدل نمو الطلب على الطاقة عالميا يتراوح بين 2% و3% سنوياً، في حين يزيد هذا الرقم إلى الضعف بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقع أن يؤدي التحول الرقمي للشركات الصناعية إلى رفع كفاءتها والتنافسية في قطاعها، متوقعا أن توفر تلك الشركات نحو 1.3 تريليون دولار في حال تحولت أصولها إلى رقمية بالكامل.

وتحدث عن دور جنرال إلكتريك في المنطقة منذ 80 عاما، وهي توظف مع شركتها التابعة ألستوم نحو 9 آلاف موظف.

كلمات دالّة

#جنرال, #إلكتريك, #الطاقة, #السعودية, #نمو
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