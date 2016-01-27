رئيس مايكروسوفت: دول الخليج تتبنى الحوسبة السحابية

قال رئيس مايكروسوفت انترناشيونال، جيان فيليب، إن دول الخليج تستفيد من الحوسبة السحابية التي تعتمد على المقاييس والابتكار، مشيرا إلى عقد شراكة مع الإمارات في مشروع التعليم الذكي كجزء من رؤية 2020/2021.

وأضاف فيليب بمقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها منافسة الشركات الكبرى عبر استخدام المنصات، مؤكدا أن على الحكومات التأكد من أن لديها بنية تحتية قوية لتمكين الاتصال بين الجميع.

وأكد أن مايكروسوفت تساهم في تطور العديد من البلدان وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والمنافسة من خلال الحوسبة السحابية التي تعتمد على المقاييس والاقتصاد والابتكار.

وتحدث عن مفهوم mobile first cloud first الذي تتبناه الشركة واصفا إياه بأنها تساهم، في تحول العديد من البلدان والشركات، من صغيرها إلى كبيرها.

وقال إنه عندما ينظر إلى الإمارات والسعودية والدول الخليجية عامة، أرى أنهم يستفيدون بشكل كبير من السحابة التي تعتمد على المقاييس والاقتصاد والابتكار، متابعا قوله: بإمكاني أن أعطيك أمثلة على الطريقة التي نطبق السحابة على التعليم الذكي، مايكروسوفت عقدت شراكة مع الإمارات على مشروع التعليم الذكي، وهو جزء من رؤية عشرين عشرين/عشرين واحد وعشرين، وقد شكلنا فريقا مع الطلاب والمعلمين لإرشادهم إلى الطريقة التي يمكن شبك الخدمات بطريقة آمنة جدا وتغيير الطريقة التي يعلمون فيها.

واعتبر أن الشيء ذاته ينطبق على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، لأن بإمكان هذه الشركات التنافس مع شركات عالمية كبرى عبر استخدام المنصات لاستضافة تطبيقاتها من أجل القيام بالتجارة الإلكترونية والتواصل مع عملاء محتملين.

وأشار إلى قصص نجاح رائعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تستخدم الشركة ما يدعى بـ TV white spaceوهي ترددات التلفاز غير المستخدمة لتوفير الكهرباء لقرى صغيرة لا يتوفر لها الكهرباء.

ودعا الحكومات إلى تبني سياسة مفتوحة تشمل السحابة مع احترام الخصوصية والأمن. وكشركة قائلا: نحن لا نلتزم بذلك فحسب، وإنما نتبنى تكنولوجيا للتعامل مع السحابات الخاصة والعامة مع الامتثال بجميع السياسيات الحكومية.