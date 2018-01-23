رئيس القلعة: تدفق استثمارات مباشرة للمنطقة يستغرق وقتا

قال رئيس شركة القلعة الدكتور أحمد هيكل، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى نحو عام لبدء تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف هيكل "الاستثمارات المباشرة تختلف عن دخول صناديق الاستثمار، وما يعيق تدفق الاستثمارات المباشرة أن الأوضاع السياسية ليست على أحسن ما يكون، هذا إضافة إلى تراجع أسعار النفط والذي كان متدنيا قبل نحو 6 شهور من الآن، والنفط بدأ بالفعل في الارتفاع، وتحسن الوضع يستغرق بعض الوقت".

وقال هيكل "نحن بحاجة إلى عام لبدء تدفق الاستثمارات المباشرة لدول المنطقة، يوجد مستثمرون لديهم استعداد لضخ أموال، ولكنهم يفضلون رؤية المكان الذي تذهب إليه أموالهم، وهؤلاء يفضلون الاستثمار المباشر كما يوجد آخرون يفضلون الدخول في صناديق استثمار".

وأوضح هيكل أنه في حال كان مصدر الأموال من منطقة الشرق الأوسط فإن هؤلاء يفضلون الدخول في عقود أو استثمارات مباشرة، ومن هم من خارج المنطقة يدخلون عبر صناديق الاستثمار.

وتوقع هيكل تحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال هذا العام مع إقرار عدد من القوانين الهامة ومن بينها قانون الاستثمار.