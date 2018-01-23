ثاني أكثر القطاعات تلويثا للبيئة بعد النفط.. ما هو؟

يناقش الخبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية كيفية إعادة هيكلة قطاع الموضة بطريقة مستدامة وخلاقة للتخفيف من التلوث البيئي الكبير للقطاع، بحيث يعتبر قطاع الأزياء ثاني أكثر القطاعات تلويثا للبيئة عالميا بعد النفط.

وبحسب التقديرات فإن كيلوغراما من القطن، يكفي لتصنيع قميص وبنطال جينز لكنه بحاجة الى 20 ألف لتر من المياه، هذا إضافة الى نحو 8 آلاف مادة كيماوية لتحويل المواد الخام الى ملابس وصبغها، وليس ذلك فحسب وإنما هناك أيضا التلوث الناجم عن الملابس التي ترمى حيث أن 50% من صرعات الموضة ترمى خلال عام من شرائها.

وتساهم صناعة الأزياء بنحو 10% من انبعاثات الكربون العالمية وفي عصر يركز على حماية الموارد الطبيعة والتخفيف من الهدر، ويناقش الخبراء في دافوس كيفية إعادة هيكلة قطاع الموضة بطريقة مستدامة وخلاقة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن قيمة سوق الملبوسات عالميا 3 تريليونات دولار.