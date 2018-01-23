قطاع ضخم بـ 3 تريليونات دولار يلوث البيئة.. تعرف عليه

يناقش الخبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية كيفية إعادة هيكلة قطاع الموضة بطريقة مستدامة وخلاقة للتخفيف من التلوث البيئي الكبير للقطاع، بحيث يعتبر قطاع الأزياء ثاني أكثر القطاعات تلويثا للبيئة عالميا بعد النفط.

وبحسب التقديرات فإن كيلوغراما من القطن، يكفي لتصنيع قميص وبنطال جينز لكنه بحاجة إلى 20 ألف لتر من المياه، هذا إضافة إلى نحو 8 آلاف مادة كيميائية لتحويل المواد الخام إلى ملابس وصبغها، وليس ذلك فحسب وإنما هناك أيضا التلوث الناجم عن الملابس التي ترمى حيث إن 50% من صرعات الموضة ترمى خلال عام من شرائها.

وتساهم صناعة الأزياء بنحو 10% من انبعاثات الكربون العالمية وفي عصر يركز على حماية الموارد الطبيعة والتخفيف من الهدر، ويناقش الخبراء في دافوس كيفية إعادة هيكلة قطاع الموضة بطريقة مستدامة وخلاقة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن قيمة سوق الملبوسات عالميا 3 تريليونات دولار.

ويجمع الخبراء على أن هناك بعض التوجهات الرئيسية التي يمكن تبنيها لاستدامة قطاع الأزياء من بينها استخدام مواد طبيعية وعضوية تهدر من صناعات أخرى في تصنيع الملابس كتصنيع الخيوط من قشر وبذور الحمضيات التي ترمى في صناعة العصائر.

وهناك توجه آخر لم يزل قيد الدراسة، يتمثل في طريقة مبتكرة في إعادة التدوير حيث تقوم ميكروبات معينة بأكل مادة البولي أستر في الثياب المستعملة وتحويلها إلى مواد خام جديدة، إضافة إلى ابتكارات جديدة في تصميم الملابس الذكية التي يقوم المستهلك بالاحتفاظ بها لفترة طويلة بدلا من اللحاق بآخر صرعات الموضة.

كما أن هناك حركة باتجاه استئجار الملابس مقابل دفعة شهرية تسمح لمحبي الموضة الحصول على آخر الابتكارات من دون اقتنائها، ولقد بدأت هذه التوجهات تحظى بمتابعين لا سيما من الذين يعارضون مبدأ الموضة السريعة، أي تلك التي تتابع آخر ابتكارات الموضة ولكن بأسعار معقولة للهدر الذي تخلفه.