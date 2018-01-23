لأول مرة في منتدى دافوس..اللجنة الرئاسية نسائية بالكامل

لأول مرة في تاريخ منتدى دافوس الاقتصادي، شهدت رئاسة الدورة الحالية سيطرة نسائية.

وتكونت اللجنة الرئاسية لمنتدى دافوس من 7 نساء، حيث ضمت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي وأول امرأة ترأسه منذ عام 2011، وشغلت مناصب عديدة قبل ذلك منها وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية ووزيرة المالية.

إرنا سولبرغ

رئيسة وزراء النرويج منذ 2013 زعيمة الحزب المحافظ منذ 2004، وشغلت مقعدا في البرلمان منذ 1989.

جيني روميتي

رئيسة مجموعة IBM وقد بدأت مسيرتها المهنية مع الشركة في 1981 وعضو في مجلس الأمناء في جامعة نورث وسترن.

إزابيل كوتشر

الرئيسة التنفيذية لشركة ENGIE الفرنسية للطاقة، وهي أول امرأة فرنسية تقود شركة مدرجة ضمن مؤشر كاك 40.



فابيولا جيانوتي

المديرة العامة للمنظمة الأوروبية للبحوث النووية في جنيف، وهي عالمة فيزياء مشهورة حاصلة على عدة جوائز في هذا المجال، وكانت عضوا في المجلس الاستشاري العلمي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

تشيتنا سينها

مؤسسة ورئيسة بنك مان ديشي ماهيلا للنساء ومؤسسة مان ديشي في الهند، وهي رائدة أعمال ومصرفية متخصصة بالتمويل للمؤسسات الصغيرة وناشطة اجتماعية.

شارون بورو

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في بلجيكا، والرئيس السابقة للمجلس الأسترالي لنقابات العمال.