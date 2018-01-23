ماجد الفطيم: خطط مهمة لـ "فوكس سينما" بالسعودية

أكد آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، أن المجموعة تحاول عبر "فوكس سينما" أن تكون مشاركاً أساسياً في رؤية السعودية بقطاع الترفيه، موضحاً أن لدى المجموعة "خططا مهمة وبدأنا بالعمل على هذه الخطط بالمملكة وسنعلن عنها في وقت قريب".

ووصف بجاني في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية اليوم، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأنه "كان سلساً والمستهلك متفهم".

وأوضح أن تركيز الخطط التوسعية للمجموعة الإماراتية سيكون في مجالات التجزئة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وبخاصة في الإمارات والسعودية ومصر.

وأشار إلى مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي، حول تطور التكنولوجيا، والتفاعل مع قطاعات التجزئة في هذا الإطار، مؤكداً أن مجموعة ماجد الفطيم، تتفاعل مع هذه التطورات من منطلق خدمة المستهلك ومنطلق بيئة الأعمال، ومن خلال رفع كفاءة العلميات الشتغيلية ورفع الأداء بمختلف الأعمال التابعة للمجموعة مثل "كارفور" و"فوكس سينما" ومراكز التسوق وغيرها.

كما أشار إلى استحواذ مجموعة الفطيم على "ريتيل أرابيا" في الإمارات، بجانب توسع كبير في مصر والسعودية، إضافة إلى "أعمالنا في لبنان وعمان والبحرين".