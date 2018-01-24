أرامكو: رسوم الامتياز ستبقى 20% بالوقت الحالي

قال الرئيسُ التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن رسومَ الامتياز التي تدفعها الشركة للدولة ستبقى عند 20% في الوقت الحاضر، لكنه أشارَ إلى أن بعضَ التعديلات قد تحدث عندما يتغير سعر النفط في الأسواق.

ولفتَ الناصر في تصريحاتٍ من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية إلى أن تفاصيلَ الضرائب التي تدفعُها الشركة لن تُعلَن قبل الكشفِ عن نشرة الاكتتاب في الوقت المناسب.

وأكد الناصر أن أرامكو جاهزة لإجراءِ الطرح الأولي في النصف الثاني من العام الحالي، بانتظارِ قرار الحكومة في شأن الأسواق التي سيتمُ فيها الطرح.

وقال الناصر إن شركة النفط العملاقة تتطلع إلى التوسع في الولايات المتحدة حيث تجعل التخفيضات الضريبية مناخ الأعمال أكثر جاذبية بشكل متزايد.

وتسيطر أرامكو بالفعل على مصفاة نفطية كبيرة في تكساس، وتستعد أيضا لإطلاق ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم وتدرس إدراج أسهمها في بورصة نيويورك بين بضع بورصات محتملة.

وقال الناصر في مقابلة مع رويترز "نتطلع إلى فرص جديدة للأعمال في الولايات المتحدة، ومع خفض الضرائب سيكون الأمر أكثر ربحية...إنه جزء من استراتيجيتنا لتنمية أنشطة أعمالنا في أميركا".

ومتحدثا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا قال الناصر "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتخذ موقفا إيجابيا من قطاع الطاقة. ما دام ما يفعلونه يصب في مصلحة الجميع والاقتصاد الأميركي ينمو، فنحن سعداء. صناعة النفط بأكملها تستفيد من الإدارة الحالية".

ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي لحصة من شركة أرامكو الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكا، من بينها سيتي وغولدمان ساكس، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أسهمها بالبورصة وعرضها خلال اجتماعات بالمملكة في الأسابيع المقبلة.

وذكرت المصادر أن مسؤولين تنفيذيين من سيتي وغولدمان ودويتشه بنك، والذين يسعون جميعا للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضوريا.

وتقول الحكومة، التي تستهدف إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة هذا العام، إن قيمة أرامكو تبلغ تريليوني دولار.