عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق دافوس 2018

الفالح: الخروج من تخفيضات إنتاج النفط سيكون تدريجيا

المصدر: دافوس - رويترز
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح مشاركا باحدى جلسات منتدى دافوس
رابط مختصر

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء إن منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة سيخرجون من تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي وسلس جدا بهدف عدم إحداث صدمة للأسواق في أوائل 2019، عندما يتباطأ الطلب بفعل عوامل موسمية.

وأضاف الفالح أن من غير المرجح للغاية أن يكون الخروج من التخفيضات في يونيو حزيران عندما تعقد أوبك اجتماعها القادم، مضيفا أنه قد يجري فقط تعديلها في مرحلة ما.

وقال أيضا إن أوبك قد تعدل مستوى المخزونات الذي تستهدفه تخفيضاتها الانتاجية.

وقال وزيرا الطاقة الروسي والسعودي اليوم الأربعاء إن طلبا عالميا قويا على النفط سيساعد في تعويض زيادة حادة في انتاج الخام الأميركي ومنع أسعار النفط من الانهيار مرة أخرى.

وكان الوزير الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح يتحدثان في حلقة نقاشية مشتركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وقال بيري أيضا إنه يعتقد أن النفط الصخري الأمريكي لن يصبح "عاملا معرقلا" لصناعة النفط لأن الطلب العالمي يشهد زيادة سريعة.

كلمات دالّة

#دافوس, #الفالح, #نوفاك, #اقتصاد, #نفط, #اتفاق
إقرأ أيضاً أرامكو: رسوم الامتياز ستبقى 20% بالوقت الحالي أرامكو: رسوم الامتياز ستبقى 20% بالوقت الحالي 10:30 GMT
إقرأ أيضاً أمين الناصر: أرامكو جاهزة للإدراج في النصف الثاني أمين الناصر: أرامكو جاهزة للإدراج في النصف الثاني 10:30 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر