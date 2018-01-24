الفالح: الخروج من تخفيضات إنتاج النفط سيكون تدريجيا

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء إن منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة سيخرجون من تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي وسلس جدا بهدف عدم إحداث صدمة للأسواق في أوائل 2019، عندما يتباطأ الطلب بفعل عوامل موسمية.

وأضاف الفالح أن من غير المرجح للغاية أن يكون الخروج من التخفيضات في يونيو حزيران عندما تعقد أوبك اجتماعها القادم، مضيفا أنه قد يجري فقط تعديلها في مرحلة ما.

وقال أيضا إن أوبك قد تعدل مستوى المخزونات الذي تستهدفه تخفيضاتها الانتاجية.

وقال وزيرا الطاقة الروسي والسعودي اليوم الأربعاء إن طلبا عالميا قويا على النفط سيساعد في تعويض زيادة حادة في انتاج الخام الأميركي ومنع أسعار النفط من الانهيار مرة أخرى.

وكان الوزير الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح يتحدثان في حلقة نقاشية مشتركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وقال بيري أيضا إنه يعتقد أن النفط الصخري الأمريكي لن يصبح "عاملا معرقلا" لصناعة النفط لأن الطلب العالمي يشهد زيادة سريعة.