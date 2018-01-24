دانة غاز للعربية: سنستأنف في 29 يناير الحكم البريطاني

قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك ألمان وارد في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، إن الشركة ستقوم في نهاية الشهر الجاري باستئناف الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة البريطانية في قضية الصكوك.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت في ديسمبر الماضي بأن تقوم دانة غاز بسداد كامل القيمة الاسمية للصكوك.

وأشار إلى أن الحكم البريطاني الأخير قضى بسداد دانة غاز القيمة الاسمية الكاملة للصكوك، وهناك طعنان، لا أريد أن أعقد الأمور كونها معقدة بعض الشيء، وقد باشرت المحكمة البريطانية في القضية دون مشاركة دانة غاز، بعد أن منعتها المحكمة في الشارقة.

وأضاف "ولكن قرر القاضي في بريطانيا المضي قدما دون دانة غاز، الأمر الذي طعنته ورفضته الشركة، وبعد ذلك في نوفمبر، حكمت المحكمة البريطانية استنادا على ما تم تقديمه، ولم تتمكن دانة غاز من المثول أمام القاضي والدفاع عن موقفها".

وقال ألمان أن هناك شرطاً واحداً في الصكوك خاضعٌ للقانون البريطاني وهو ما تم إصدار الحكم بناء على هذا الاتفاق، ولكن الاتفاقية الرئيسية التي تحكم الصكوك خاضعة للقانون الإماراتي.

وأكد أن الشركة ستتقدم في 29 من الشهر الجاري لاستئناف هذا الحكم.