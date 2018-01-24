لأول مرة.. جلسة حوارية نسائية بالكامل في منتدى دافوس

شهد منتدى دافوس في دورته الحالية حضورا نسائيا قويا، حيث شهد للمرة الأولى في تاريخه سيطرة نسائية على رئاسة المنتدى.

ويشكل النساء نحو 20% من إجمالي الحضور، إلا أنه وبحسب موفدة قناة "العربية"، فاطمة الضاوي، فإن الأصوات النسائية أقوى، وربما عرابة هذا التغيير هي كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي.

وأدارت لاغارد، أمس، أول جلسة حوارية نسائية بالكامل في تاريخ المنتدى، وكانت لها تصريحات مع رئيس وزراء كندا تركزت حول ضرورة إعطاء المزيد من الفرص المشتركة للنساء والشباب، وكذلك المسؤولية المشتركة لمحاربة الفساد.