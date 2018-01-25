صندوق الاستثمارات الروسي: سنزيد استثماراتنا في السعودية

قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف في لقاء ضمن اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إن 80%، من استثمارات الصندوق هي محلية، فيما 20%، ستوجه خارج روسيا في بلدان مثل الصين والولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف ديمترييف أن الصندوق مهتم بزيادة استثماراته في السعودية وربما في الإمارات.

وأوضح "يدير الصندوق أصولا تقدر بنحو 40 مليار دولار، 10 مليارات منها تأتي من الحكومة الروسية و30 مليار دولار من شركائنا الرئيسيين من منطقة الخليج، ومن المتوقع أن تذهب 80%، من استثمارات الصندوق إلى روسيا حيث إن الـ20%، المتبقية خارج روسيا في بلدان مثل الصين والولايات المتحدة وفرنسا".

ومن المتوقع أن يزيد الصندوق استثماراته في السعودية وربما في الإمارات، بحسب ديمترييف.

وقال "استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 9 مشاريع بالشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كما قام باستثمارات في بعض الشركات العامة في روسيا، وفي ما يخص القطاعات التي استثمر فيها الصندوق فهي تتراوح بين قطاع البتروكيماويات وقطاع القارات والخدمات اللوجستية، كما تم إنشاء برنامج سعودي روسي للطاقة، يهدف الاستثمار بالشراكة مع "أرامكو السعودية" في شركات نفطية باستطاعتها العمل في السعودية".

وأشار إلى التعاون الكبير مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث توجد العديد من الشراكات بين الصندوقين والتي من المتوقع أن تسفر عن إيرادات جيدة بالدولار وبالروبل.

وقال ديمترييف "نعم قمنا باختيار القطاعات التي نريد الاستثمار بها في مشروع نيوم، وهي تتضمن ميناء وألواحا شمسية والذكاء الاصطناعي في المشروع بالإضافة إلى قطاعات أخرى، نرى أن هذه الاستثمارات لها أهمية كبيرة ونحن معجبون جدا برؤية المملكة 2030، ومشروع نيوم جذب العديد من المستثمرين المهمين من بينهم اليابان".

وأكد ديمترييف أن السعودية استطاعت أن تبرهن للعالم أنها في اتجاهها لتصبح بلداً حديثاً فهي تتطلع إلى المستقبل وتتطلع لخلق المزيد من الوظائف لمواطنيها في قطاع التكنولوجيا.