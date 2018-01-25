وزير الخزانة: لست قلقا في الأمد القصير على سعر الدولار

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس إن الولايات المتحدة "ليست قلقة في الأمد القصير" من ضعف مستوى الدولار.

وقال منوتشين الذي أدت تصريحاته الأربعاء إلى تراجع سعر الدولار، وغذت تكهنات حول النوايا الأميركية في هذا المجال "أعتقد أن تصريحاتي بشأن الدولار أمس كانت واضحة لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق في الأمد القصير، إنها سوق متقلبة جدا".

وأضاف المصرفي السابق في مجموعة "غولدمان ساكس" أنه "يؤمن "بحرية الصرف وأن هناك محاسن ومساوئ لموقع الدولار في الامد القصير، لذلك اعتقدت أن الأمر كان واضحا".

وتابع منوتشين أن الدولار وعلى مر الوقت "سيعكس قوة اقتصاد الولايات المتحدة على الأمد الطويل".

وتشهد أسعار صرف الدولار استقراراً نسبياً في الأسواق الأوروبية صباح الخميس بعد تراجعها على إثر تعليقات منوتشين الأربعاء، التي رأى فيها محللون جزءا من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب "أميركا أولا" لمساعدة المصدرين.

ودافع منوتشين عن المحادثات الأميركية حول التجارة مؤكداً أنها تتوافق مع برنامجها الزمني طويل الأمد. وقال "لا نسعى إلى خوض حروب تجارية لكننا نريد الدفاع عن مصالح أميركا".

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس إن الولايات المتحدة "ليست قلقة في الأمد القصير" من ضعف مستوى الدولار.

وقال منوتشين الذي أدت تصريحاته الأربعاء إلى تراجع سعر الدولار وغذت تكهنات حول النوايا الأميركية في هذا المجال "أعتقد أن تصريحاتي بشأن الدولار أمس كانت واضحة لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق في الأمد القصير، إنها سوق متقلبة جدا".

وأضاف المصرفي السابق في مجموعة "غولدمان ساكس" أنه "يؤمن "بحرية الصرف وأن هناك محاسن ومساوئ لموقع الدولار في الأمد القصير، لذلك اعتقدت أن الأمر كان واضحا".

وتابع منوتشين أن الدولار وعلى مر الوقت "سيعكس قوة اقتصاد الولايات المتحدة على الأمد الطويل".

وتشهد أسعار صرف الدولار استقراراً نسبياً في الأسواق الأوروبية صباح الخميس بعد تراجعها على إثر تعليقات منوتشين الأربعاء التي رأى فيها محللون جزءا من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب "أميركا اولا" لمساعدة المصدرين.

ودافع منوتشين عن المحادثات الأميركية حول التجارة مؤكدا أنها تتوافق مع برنامجها الزمني طويل الأمد. وقال "لا نسعى إلى خوض حروب تجارية لكننا نريد الدفاع عن مصالح أميركا".

وأوضح منوتشين أن تراجع الدولار أفاد الميزان التجاري الأمريكي في المدى القصير لكنه يؤمن بأهمية قوة العملة في المدى الطويل.



وقال "أعتقد أنني كنت ثابتا تماما فيما يتعلق بالدولار. الوزراء السابقون سعوا إلى رفع الدولار عن طريق التصريحات. ما قلته هو أننا ندعم في المقام الأول التداول الحر للعملة."



لكنه أضاف أنه راض عن المستوى الحالي قائلا "مستوى الدولار ليس مبعث قلق بالنسبة لي".