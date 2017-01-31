ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيف تحصل؟

تُعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة، ونوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وهي من الضرائب الأكثر شيوعا حول العالم، وتطبق في أكثر من 150 دولة. وتُفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب الحديثة، وكانت فرنسا أول من فرضتها. وقبل استخدامها، كانت الحكومات تفرض الضرائب غير المباشرة، تفرض على سلع أو خدمات معينة، مثل الضرائب على السجائر أو المشروبات الكحولية أو المحروقات، والضرائب على مبيعات التجزئة، بحيث تحصّل الشركات ونقاط البيع هذه الضرائب من المستهلكين لصالح الحكومات.

ضريبة القيمة المضافة، كما تسميتها، هي الضريبة التي تفرض في كل مرحلة إضافية من مراحل عملية الإنتاج، بعد الانتهاء من كل مرحلة، وذلك لضمان عدم تكرار الضرائب. إذا هذه الضريبة لا تفرض على قيمة جميع المنتجات بأسعارها النهائية، وإنما تفرض على "القيمة المضافة" التي أضافتها كل مرحلة من مراحل الصناعة.

أما طريقة تحصيل الضريبة، فتكون من خلال الشركات التي تقوم بتحصيلها من المستهلك واحتسابها، قبل سدادها للحكومة، فيكون بذلك المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في دول مجلس التعاون الخليجي بداية عام 2018، وذلك في إطار سعي الحكومات إلى زيادة الإيرادات، في ظل خطط التحوّل نحو التوازن المالي.