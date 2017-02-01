ما هي مميّزات الضرائب المباشرة؟ وما سلبياتها؟

الضرائب المباشرة هي نوع من الضرائب التي يدفعها المكلّف بالضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب. تُفرض الضريبة المباشرة على دخل الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية للشركات، وعلى الأصول العقارية والممتلكات.

ويفرض هذا النوع من الضرائب مباشرة على الفرد/ العائلة أو الشركة، فيتحمل الفرد أو الجهة المكلّفة بالضريبة كامل عبئها، على خلاف الضرائب غير المباشرة.

ومن أبرز مميزات هذه الضريبة، سهولة تحصيلها، ودورها في تحقيق إلى حدّ ما، العدالة الاجتماعية.

أولا سهولة تحصيل الضريبة المباشرة، مثلا على الدخل، تكمن في كونها تشمل طرفين فقط، وهما الفرد المكلّف ومصلحة الضرائب، على خلاف الحال بالنسبة للضرائب غير المباشرة.

ثانيا: الضرائب المباشرة تحقق العدالة الاجتماعية، حيث يتم فرضها بنسب تصاعدية وفقا لشرائح الدخل أو قيمة العقار أو حجم الأرباح. فمعظم دول العالم تطبق أنظمة ضريبية مبنية على النظام التصاعدي، بحيث تتدرج نسبة الضريبة صعودا كلّما زاد الدخل. ولكن بالرغم من تشابه النظام الضريبي في معظم دول العالم، يبقى هناك تباين بين الدول من حيث النسب الضريبية المفروضة.

وبالرغم من اتسام الضريبة المباشرة بمميزات عدّة، لكنها مقترنة بسلبيات عدّة، أبرزها، البطء في تحصيلها، وطول الفترة الزمنية ما بين استحقاقها وتحصيلها، بالإضافة إلى عبئها الكبير إلى أصحاب الدخل المرتفع أو العقار الثمين، ما يدفع البعض إلى التهرّب الضريبي.