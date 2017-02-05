ما هي الضريبة؟ ما أنواعها وأيّ وظيفة تؤدي؟

الضريبة هي مبلغ نقدي تفرضه الدولة على الأفراد والشركات، بهدف تمويل النفقات التي تترتب على الدولة لتأمين الخدمات الاجتماعية، ودفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات، ولإنشاء وتأهيل البنى التحتية، ولدعم السلع الأساسية من أجل تأمينها للمواطن بسعر أقل.

للضريبة ثلاث وظائف رئيسية، تشمل وظيفة مالية، ووظيفة اقتصادية ووظيفة اجتماعية.

وظائف الضريبة

والمقصود بالوظيفة المالية للضريبة أيّ تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات المترتبة.

أمّا الوظيفة الاقتصادية للضريبة فتشير إلى دور الضريبة كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم.

ذلك يعني أنه خلال فترات النموّ المرتفعة المقترنة بمستويات تضخم عالية، تلجأ الحكومات إلى رفع المعدلات الضريبية، من أجل امتصاص التوافر النقدي الكبير، بهدف تفادي تزايد معدلات التضخم أكثر.

أما خلال فترات الانكماش، عادة ما يتم خفض معدلات الضريبة، أو حتى اللجوء إلى الإعفاءات الضريبية، من أجل تحفيز الإنفاق، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنتاج وما يتبعه من زيادة في الاستثمار والتوظيف على المدى الطويل، وبالتالي إعادة التوازن إلى الأسواق.

كذلك تلعب الضرائب المفروضة على الواردات دورا هاما في حماية المنتجات والصناعات المحلّية، وبالتالي حماية انتاج الشركات والمصانع وموظفيهم.

وتلعب الضريبة دورا اجتماعيا أيضا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث تُوظف الإيرادات الضريبية لتأمين الخدمات الاجتماعية بكلفة أقل، أو حتى مجانا، ما يعيد توزيع الدخل بين طبقات المجتمع.

تصنيف الضرائب

كذلك يمكن تصنيف الضريبة، بحسب طريقة فرضها على المكلّف، وحسابها، فهناك الضريبة غير المرتبطة بالدخل، حيث يفرض معدل الضريبة نفسه على جميع الفئات، من دون الأخذ بالاعتبار قيمة الدخل أو العقار المفروض الضريبة عليه، فتكون الضريبة مثلا على العقارات 5% مهما كانت قيمته.

وهناك الضريبة التصاعدية، بحيث يزيد المعدّل الضريبي كلّما ارتفعت قيمة العقار أو ارتفع الدخل، فتكون مثلا 3% لمن دخله دون 1000 دولار، و5% لمن دخله مثلا بين 1001 و2000 دولار، و7% لمن دخله يتراوح بين 2001 و4000 دولار.

أمّا الضريبة التراجعية، فهي تلك التي تتراجع كلما زاد الدخل أو المبلغ الخاضع للضريبة. فمثلا يكون المعدل الضريبي 5% لمن دخله دون 1000 دولار، ثم 3% على من يتراوح دخله بين 1000 و3000 دولار.

الضرائب المباشرة وغير المباشرة؟

ويمكن أيضا التمييز بين نوعين من الضرائب: الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

الضرائب المباشرة هي الضرائب الذي يدفعها المكلّف بالضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب. وتُفرض الضريبة المباشرة على دخل الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية للشركات، وعلى الأصول العقارية والممتلكات.

هذا النوع من الضرائب يفرض مباشرة على الفرد/ العائلة أو الشركة، فيتحمل الفرد أو الجهة المكلّفة بالضريبة كامل عبئها، على خلاف الضرائب غير المباشرة.

أما الضرائب غير المباشرة، فهي التي يتم تحصيلها لصالح الحكومة من خلال وسيط، مثلا محلات البيع بالتجزئة، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.