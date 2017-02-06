ما هي أسهم المنحة؟ ومتى يتم إصدارها؟

إصدار أسهم المنحة معروف في أوساط الأسواق المالية على أنه عملية زيادة لرأس المال عبر إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم، حيث يتم تحويل قيمة تلك الأسهم الجديدة من احتياطي الشركة وإضافته إلى رأس المال.

وهذه الأسهم الإضافية تمنحها الشركات للمساهمين، كجزء من عملية توزيع الأرباح، عندما تعاني الشركات من نقص في السيولة، أو لإعادة هيكلة احتياطيات الشركة، وبهدف تنشيط حركه تداول الأسهم.

وعلى سبيل المثال إذا كان لدى شركة معيّنة احتياطي بقيمة 100 مليون ريال، وعدد الأسهم في الشركة هو مليون سهم، وقيمة السهم 30 ريالاً، فيكون بذلك رأس مال الشركة 30 مليون ريال. وإذا قرّرت الشركة إصدار مليون سهم إضافي كأسهم منحة للمساهمين، تقلّ احتياطات الشركة لتصبح 70 مليون ريال، في حين يزيد رأس مال الشركة الموزع بـ30 مليونا.

وبالتأكيد فإن إصدار أسهم منحة ينتج عنه زيادة في رأس المال الموزع وليس زيادة في الأصول.

ويتم احتساب سعر السهم بعد إصدار أسهم المنحة عبر ضرب سعر السهم المتداول في السوق قبل التوزيع بعدد الأسهم قبل التوزيع، ومن ثم قسم ذلك الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع (الإصدار).