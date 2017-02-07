ما هي الأرباح المحتجزة؟ وكيف تستفيد الشركات منها؟

الأرباح المحتجزة هي الأرباح التي تحققها الشركة، ولا توزعها على المساهمين، إمّا بهدف استثمارها في أعمال جديدة أو لتسديد ديون مستحقة، أو لتوزيعها على المستثمرين في مرحلة لاحقة.

وبعد قيام الشركات باحتساب صافي الأرباح، وتوزيع جزء منه على المساهمين وفقا لعدد الأسهم التي يمتلكونها، يبقى جزء تحتفظ فيه الشركات في حساباتها، حيث تقوم بإضافته إلى الأرباح المحتجزة من السنوات الماضية، لينتج عن ذلك "إجمالي الأرباح المحتجزة".

وعادة ما تقوم الشركات باستثمار الأرباح المحتجزة في مشاريع جديدة، ما يعني أنها لن تكون مضطرة إلى اللجوء لتمويل خارجي مكلف. ولا يتم إدراج هذه الأرباح المحتجزة في القوائم المالية للشركات ضمن لائحة الأصول، حيث تكون ضمن التدفقات النقدية.

الأرباح المحتجزة لا تكون "نقدية" بالضرورة، فإذا كانت قيمة الأرباح المحتجزة 100 مليون ريال، واشترت الشركة مبنى بقيمة 500 مليون ريال، لا تتغير قيمة الأرباح المحتجزة فتبقى عند 100 مليون ريال.