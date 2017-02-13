ما هي الضريبة غير المباشرة؟ وما أشكالها؟

الضريبة غير المباشرة هي نوع من أنواع الضريبة، التي يتم تحصيلها لصالح الحكومة من خلال وسيط.

وتفرض هذه الضريبة على الإنفاق أو الاستهلاك والمبيعات، وذلك على خلاف الضرائب المباشرة التي تُفرض على الدخل والأصول والأرباح.

ومن الأمثلة على هذه الضريبة، ما يعرف بالضريبة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، والتي يتحملها المستهلك بالكامل، إذ يتم تحصيلها منه عبر المتاجر ونقاط البيع.

وتحتسب هذه الضريبة كنسبة مئوية من إجمالي المبلغ الذي يتم إنفاقه، وبالتالي لا تأخذ هذه الضريبة بعين الاعتبار دخل الأفراد أو المستوى الاجتماعي- الاقتصادي للعائلات.

وتلجأ بعض الحكومات إلى استثناء بعض السلع والخدمات الأساسية من الضرائب غير المباشرة، كضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة، بهدف تفادي زيادة أسعار هذه المنتجات والخدمات على المستهلكين.