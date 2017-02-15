ماذا تعرف عن الموازنات العامة للدول؟

الموازنة العامة هي الخطّة المالية، التي تضعها الدولة للعام القادم. تتضمن الموازنة العامة النفقات المقرّرة للوزارات والإدارات والهيئات الرسمية التي تشمل رواتب الموظفين واستثمارات الوزارات وتمويل مشاريعها من جهة، والإيرادات المتوقع تحصيلها من خلال الضرائب والرسوم على الخدمات من جهة أخرى.

هذه الموازنة تعتبر الأداة الأساسية لإدارة نفقات وإيرادات الدولة، وتخضع الموازنة التي تعدّها الحكومة إلى موافقة السلطة التشريعية، أي البرلمان الذي يمثل الشعب، قبل إقرارها.

ومن المبادئ الذي يجب اتباعها عند إعداد الميزانية، مبدأ السنوية الذي يقضي بتوقع إيرادات ونفقات الدولة بشكل دوري كل عام كامل، ما يسهّل عملية الحساب ومراقبة التطبيق لهذه الموازنة.

أمّا مبدأ الشمولية الذي يتوجب على الموازنة الالتزام به، فيقضي بأن يتم تسجيل كلّ الإيرادات والنفقات العامة من دون إجراء أيّ مقاصة بينها. كذلك على الموازنة العامة أن تطبق مبدأ التوازن، أي أن يساوي إجمالي النفقات بإجمالي الإيرادات للدولة.

يذكر أن أول ميزانية بالشكل الحديث تم إطلاقها في بريطانيا عام 1720، أمّا اليوم فأكبر ميزانية لدولة، هي للولايات المتحدة التي لامست 4 تريليونات دولار.