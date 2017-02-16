ماذا تعرف عن الاقتصاد التشاركي؟

الاقتصاد التشاركي هو نظام اجتماعيّ اقتصاديّ يقوم على مشاركة الموارد والأصول البشرية والمادّية بين الأفراد والمؤسّسات الخاصّة والعامّة.

والمقصود في هذا النظام هو أن أي خدمة تجارية تقوم على مبدأ مشاركة الأفراد أو المؤسسات للأصول التي تمتلكها، بحيث يقدم الأفراد أو المؤسسات أصحاب هذه الأصول المتاحة دائما أو أحيانا، خدمات مقابل أجر.

ومن إيجابيات هذا النظام توفير المال وترشيد استهلاك الموارد والحدّ من التلوّث، وتشجيع الناس على التواصل.

ومن بين الأعمال التي تقوم وفقاً لنظام الاقتصاد التشاركي AirBNB لتأجير وتبادل وتشارك الغرف والشقق في مختلف أنحاء العالم، وUBER و LYFTلمشاركة النقل، واللذين يعتمدان على أناس عاديين لديهم سيارات قرروا استخدامها لتوصيل الأشخاص من مكان لآخر مقابل أجر.