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متى تلجأ الحكومات إلى تخفيض قيمة العملة؟

المصدر: دبي - نور عمّاشة
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تخفيض قيمة العملة قرار تتخذه الحكومة بتخفيض قيمة صرف العملة مقابل العملات الأجنبيةDevaluation ، وهذا خلافاً لانخفاض قيمة العملة تلقائياً، بسبب آلية العرض والطلب Depreciation .

ويهدف قرار تخفيض قيمة العملة إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري أو التخفيف من العجز التجاري، من خلال جعل أسعار السلع المستوردة أغلى، وبالتالي خفض الواردات وتشجيع الطلب على المنتجات المحلّية وزيادة قدرتها التنافسية، ما يدفع الصادرات إلى الارتفاع وتحريك عجلة النموّ الاقتصادي.

كما يدعم تخفيض العملة تخفيف الضغوط على احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، ومن أبرز الدول التي خفضت عملتها فنزويلا في عام 2013 حيث تم تخفيض البوليفار بنسبة 32% في خامس تخفيض خلال 9 سنوات.

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