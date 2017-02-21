ما هي عملية تعويم العملة؟ وهل تكون حرة بالكامل؟

تعويم العملة هي عملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدّد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.

وقد يكون التعويم حرا أو موجها، فالتعويم الحرّ هو عندما يتحدّد سعر الصرف وفقا للعرض والطلب فقط؛ أمّا التعويم الموجّه، فهو عندما يُترك سعر الصرف للعرض والطلب، لكن المصرف المركزي يتدخل لتوجيهه باتجاه معيّن، وذلك من خلال التأثير على حجم العرض من العملات الأجنبية أو حجم الطلب عليها.

وعلى سبيل المثال بعد تفاقم أزمة الدولار في مصر، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء إلى نحو18 جنيها مقابل الدولار، اتخذت الحكومة قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.