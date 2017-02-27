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ما هي الاحتياطيات الأجنبية؟

المصدر: دبي - نور عمّاشة
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تعرف الاحتياطيات الأجنبية للدول بالودائع والسندات من العُملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية.

ويعتبر الدولار الأميركي عملة الاحتياط العالمية وذلك منذ مؤتمر "برتون وودز" الذي انعقد في يوليو 1944 مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم اعتماد الدولار الأميركي عملة للاحتياطي النقدي العالمي، إضافة إلى إرساء سعر الصرف الثابت مع الدولار الأميركي، بحيث تكون جميع العملات العالمية مربوطة بالدولار.

وتشمل #الاحتياطات_الأجنبية إضافة للدولار، ودائع باليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وتساهم هذه الاحتياطات في دعم سعر العملة المحليّة، ودفع ديون الدولة المستحقة.

ويتكون الاحتياطي من عملات أجنبية، وسبائك الذهب، فضلا عن الاحتياطات المودعة لدى صندوق النقد الدولي.

الجدير بالذكر أن احتياطيات #الصين من النقد الأجنبي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، أما احتياطيات #اليابان فتبلغ 1.23 تريليون دولار، في حين تبلغ احتياطيات #السعودية نحو 536 مليار دولار.

كلمات دالّة

#الاحتياطات الأجنبية, #الصين, #اليابان, #السعودية
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