3 طرق لقياس الناتج المحلي "GDP".. ما هي؟

الناتج المحليّ أو "GDP" هو مؤشر اقتصادي يُظهر القيمة الإجمالية للسلع والخدمات، التي تمّ إنتاجها داخل الحدود الجغرافية لدولة معيّنة، خلال فترة زمنية محدّدة عادة خلال 12 شهراً.

لا يدل الناتج المحلّي على مستوى غنى أو رفاهية الدولة أو أفرادها، فقد يكون الناتج المحلي ضخما في ظل وجود عدد سكان كبير جدا، وبالتالي يكون متوسط دخل الأفراد متدنياً.

في المقابل، قد يكون مستوى الإنتاج في دولة معيّنة عاليا، في حين تسبب المصانع والمعامل ووسائل النقل تلوثا بيئيا خطراً.

يقاس الناتج المحلّي من خلال الدخل أو من خلال الإنتاج أو الإنفاق.

في الخيار الأول، يتم جمع كل المداخيل، أي أجور الموظفين في قطاعي العام والخاص، وأرباح الشركات الخاصة، وإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم.

أمّا طريقة احتساب الناتج المحلي من خلال الإنفاق، فيتم جمع إجمالي استهلاك الأسر والشركات، واستثمارات القطاع الخاص، إضافة للاستثمارات الحكومية، والفرق بين الصادرات والواردات.

في حين قياس الناتج المحلّي من خلال الإنتاج، يُلجأ لجمع القيم المضافة من كل الأنشطة الإنتاجية.

ويمكن التمييز بين الناتج المحلّي الاسمي والناتج المحلّي الحقيقي، حيث يتم احتساب الناتج المحلّي الاسمي وفقاً للأسعار الجارية الحالية في المدّة الزمنية المعنية.

أمّا الناتج المحلّي الحقيقي فيتم احتسابه من خلال تعديل الناتج المحلّي الاسمي، من خلال معادلات حسابية تحيّد أثر الأسعار المتغيرة (التضخم)، وذلك بهدف ضمان نظرة أدق لحجم الإنتاج.