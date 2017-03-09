ماذا تعني عملية إعادة شراء الأسهم؟

إعادة #شراء_الأسهم هي عملية شراء الشركة لأسهمها المدرجة من البورصة عندما تكون الأسهم مقيّمة أقل من قيمتها الفعلية أو عند توفر نقد إضافي لا تحتاجه الشركة.

وهذه الأسهم تسمّى عندها " #أسهم_الخزينة"، وقد تحتفظ بها الشركة لتعيد بيعها أو تعدمها لتخفيض رأس المال، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية.

وولتوضيح الأمر فقد قرر مجلس إدارة شركة #أجيليتي الكويتية التوصية للجمعية العمومية بتفعيل برنامج شراء أسهم الخزينة حتى 10%، من رأس المال، بعد توزيعه أرباحا نقدية، وأسهم منحة على المساهمين عن عام 2016.