مجلس جديد لهيئة الاستثمار الكويتية.. وبستكي عضوا منتدبا

حصلت العربية على مرسوم أميري يصدر الاحد المقبل في الجريدة الرسمية ويقضي بدخول 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اعتبارا من 20 أبريل المقبل، وهم:

- أحمد يوسف الصقر:

- بدر عبد المحسن الجيعان:

- أحمد محمد العيبان

- بدر السعد

- فاروق بستكي

وفي المقابل، سيخرج من المجلس كل من مصطفى الشمالي وزير مالية سابق وعبداللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن القطاع الخاص هما عبدالله الحميضي وهلال المطيري.

وسيجتمع المجلس في 20 أبريل المقبل، حيث من المرجح أن يرشح وزير المالية الذي يرأس المجلس فاروق بستكي ليحل بدر السعد كعضو منتدب جديد في الصندوق السيادي للكويت، الذي يعتبر اقدم صندوق سيادي في العالم ويدير استثمارات تقارب 600 مليار دولار.