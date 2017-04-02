موارد متعددة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة

ضريبة المدخلات: الضريبة التي يدفعها المشتري من سعر الشراء الإجمالي للسلع أو الخدمات.

ضريبة المخرجات: الضريبة التي يحصلها البائع من سعر البيع الإجمالي للسلع أو الخدمات.

نسبة الصفر بالمئة: العمليات التي لا يحصّل البائع منها ضريبة المخرجات ويسترد ضريبة المدخلات.

المعفي: العمليات التي لا يحصّل البائع منها ضريبة المخرجات ولا يسترد ضريبة المدخلات.

فترة الضريبة: شهران شمسيان تبدأ من اليوم الأول في الشهر الأول وتنتهي في اليوم الأخير من الشهر الثاني، ويجوز أحيانا أن تكون الفترة شهرا واحدا لاحتساب الضريبة.