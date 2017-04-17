هي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تفرض بنسبة محددة على سلع محددة، خاصة على السلع المضرة بالصحة والبيئة والسلع الكمالية.

هذه الضريبة تُحَصل على مرحلة واحدة، ويتحمل عبئها المستهلك النهائي.

تستهدف الضريبة الانتقائية الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، فضلا عن مساعدة الراغبين بالإقلاع عنها وتوجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة.

ويتم توجيه الموارد المالية المتحصلة من هذه الضريبة لمشاريع وبرامج مفيدة، إلى جانب خفض تكاليف العلاج وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.

وقد أقرت دول مجلس التعاون مبدأ هذه الضريبة أواخر 2016 بعد 12 عاما من التداولات، وستقرّ كل دولة في دول مجلس التعاون هذه الضريبة وفقا لقوانينها.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الضريبة الانتقائية في السعودية 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية .