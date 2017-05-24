ما هي سلسلة الإمداد؟

سلسلة الإمداد هي الشبكة التي تربط بين كافة الأطراف، التي تتعامل معها شركة ما لإيصال منتجها إلى المستهلك النهائي.

تتضمن الموردين لكافة المكونات التي تحتاجها الشركة والجهات المسؤولة عن تسويق وبيع المنتج.

مصنع للشوكولا مثلا يتضمن موردي المواد الغذائية، الذين يتعامل معهم المصنع والمتاجر التي يتم فيها عرض المنتج للمستهلكين.

تؤدي إدارة سلسلة التوريد بالطريقة المثلى إلى:

- انخفاض التكاليف.

- دورة إنتاج أسرع.

- تسهيل عملية التصنيع المعقدة، خصوصا للشركات التي تستخدم الكثير من الأجزاء المكوّنة.

- وضع تصوّر لحاجة الشركة المستقبلية لمكوّنات الإنتاج ما يقلل كمية المواد والأجزاء المكوّنة التي تبقى دون استخدام بانتظار استخدامها لاحقا.