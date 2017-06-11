ما هي الضريبة الانتقائية؟

مع بدء تطبيق #الضريبة_الانتقائية في الإمارات اليوم ومن قبلها في #السعودية يتساءل البعض عن ماهية هذه الضريبة التي تستهدف السلع الكمالية والضارة.

الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة. وتُحَصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.

ومن المقرر أن تفرض هذه الضريبة في الإمارات بنسبة 100% على التبغ، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.

وذكرت وزارة المالية الإماراتية في وقت سابق أن الهدف من هذه الضريبة هو الحد من استهلاك السلع الضارة بالدولة.