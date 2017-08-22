ما هي أول دولة أصدرت صكوكاً إسلامية؟

"الصكوك" مثل السندات هي وسيلة من وسائل الاقتراض، ولكنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

للصكوك تاريخ انتهاء محدّد، وبحسب الشريعة ، لا بد من أن تكون هناك أصول مرتبطة بالصك المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن السودان كانت أوّل دولة تُصدر صكوكا إسلامية عام 2000 .

أمّأ بريطانيا فكانت الدولة الأولى من خارج العالم الإسلامي التي تصدر صكوكا إسلامية عام 2014، بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.

وقالت وزارة المالية السعودية إنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 38 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية قد تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوكها بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال.