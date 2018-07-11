ما المقصود بحروب التجارة؟

تبدأ #الحرب_التجارية عندما تقرر دولة ما فرض رسوم أو زيادتها على الواردات، يتبعها رد من الأطراف الأخرى وفق أشكال مماثلة من الحمائية التجارية. وبينما يتصاعد الصراع بينهم، يلقي بثقله على التجارة الدولية ككل.

وعادة تبرر الدولة التي أشعلت شرارة الحرب، فرض الرسوم بحماية الصناعة المحلية وخلق الوظائف، وهذا قد يؤتي ثماره على المدى القصير، لكن على المدى الطويل، تتسبب الحرب التجارية في خسارة الوظائف وتخفض النمو الاقتصادي لجميع البلدان المعنية، كما تؤدي إلى قفزة في #التضخم عندما ترفع التعريفات الجمركية أسعار السلع المستوردة.