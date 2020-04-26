السعودية: 4 مليارات ريال مبادرات دعم المشروعات الصغيرة

يبلغ حجم المبادرات التي أطلقها صندوق التنمية الصناعية السعودي أكثر من 4 مليارات ريال تستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما قاله عادل عبدالرحمن السحيمي نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال بصندوق التنمية الصناعية في لقائه مع قناة العربية.

وقال إن قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة في المملكة تحظى بدعم كبير من القيادة.

وأوضح أن الصندوق تيقن في بداية الأزمة إلى أن العملاء بحاجة إلى المساعدة والدعم، لذلك قام قبل أسابيع بإطلاق مبادرة إعادة هيكلة جميع قروض المشاريع الصغيرة، ثم أطلق 3 مبادرات إضافية الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الصندوق سيستمر في إطلاق المبادرات حتى تزول الأزمة.

وأشار إلى أن هناك 400 مشروع ستستفيد من مبادرة إعادة هيكلة وجدولة الأقسام، بما يصل إلى 3 مليارات ريال. وأوضح أن الصندوق يدرس أكثر من 250 مشروعاً آخر للاستفادة من الدعم الإضافي الذي قد يصل إلى أكثر من مليار ريال.

وأوضح أنه رغم الظروف التي تحيط بمناخ الأعمال والتحديات التي فرضها فيروس كورونا، إلا أن الصندوق يستطيع تحقيق أرباح هذا العام.